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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية أمريكا والبرازيل يجريان مباحثات على هامش مجموعة الـ 20

أمريكا والبرازيل
أمريكا والبرازيل
محمود نوفل

نقلت وكالة بلومبرج عن مصادرها بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو  روبيو أجري مباحثات مقتضبة وجها لوجه مع نظيره البرازيلي على هامش اجتماع مجموعة الـ20.

وأشارت المصادر إلى روبيو ونظيره البرازيلي اتفقا على اللقاء مجددا قبل انعقاد قمة مجموعة الـ 20 في ديسمبر بميامي.

وفي وقت سابق ؛ ألغت الولايات المتحدة الصورة الجماعية المقررة لوزراء خارجية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في مدينة أتلانتا، بعدما اعترض دبلوماسيون أوروبيون على الظهور في صورة واحدة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ولوّحوا بمقاطعتها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر إلغاء الصورة، بعدما خلص إلى أن الجدل بشأنها قد يصرف الانتباه عن أعمال الاجتماع، الذي يشارك فيه كبار الدبلوماسيين من الاقتصادات العشرين الكبرى.

وكانت ترتيبات التقاط الصورة الجماعية قد أثارت خلافات بين المشاركين، على خلفية اعتراضات أوروبية على مشاركة لافروف، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتنعقد اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت، في أتلانتا، وسط انقسامات بشأن عدد من الملفات الدولية، بينها الحرب في أوكرانيا، والحرب على إيران، والتوترات التجارية، والنزاعات في بحر الصين الجنوبي.

البرازيل أمريكا اجتماع مجموعة الـ20 وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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