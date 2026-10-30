أسعار الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 408.50 ريال

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية نحو 408.50 ريال لجرام الذهب عيار 21 للبيع، مقابل 404.50 ريال للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 467 ريالًا للبيع، وفقًا للأسعار المتاحة.



وتأتي هذه الأسعار وسط متابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث سجلت أونصة الذهب نحو 3873.27 دولار.



أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 428 ريالًا للبيع و423.75 ريال للشراء، وسجل عيار 18 نحو 350.25 ريال للبيع و346.75 ريال للشراء.

وسجل الجنيه الذهب 3269 ريالًا للبيع و3236 ريالًا للشراء، بينما بلغت التولة عيار 24 نحو 5447 ريالًا للبيع و5392 ريالًا للشراء، وسجلت التولة عيار 22 نحو 4993 ريالًا للبيع و4943 ريالًا للشراء.

سعر أونصة الذهب في السعودية

بلغ سعر أونصة الذهب في السوق السعودية 14525 ريالًا للبيع و14380 ريالًا للشراء، فيما سجلت الأونصة عالميًا 3873.27 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في السعودية بتحركات الأونصة العالمية وسعر الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب وتكاليف التداول.

سجل عيار 21 نحو 408.50 ريال للبيع، والجنيه الذهب 3269 ريالًا، فيما بلغت الأونصة العالمية 3873.27 دولار.