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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز نيوم على الدرعية 2-1.. وتعادل أبها مع اتحاد جدة 1-1 في دوري روشن السعودي

دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي
أ ش أ

حقق نيوم الفوز على مضيفه الدرعية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في إطار الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.


تقدم أدريسا جاي للدرعية في الدقيقة 17، ورد نيوم بهدفين عن طريق كل من سعيد بن رحمة في الدقيقة 45 من ركلة جزاء وألكساندر لاكازيت في الدقيقة 68.

ورفع نيوم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدرعية عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في إطار نفس الجولة، تعادل أبها مع ضيفه اتحاد جدة بهدف لكل منهما، تقدم حسام عوار للاتحاد في الدقيقة 52، وعدل أبها النتيجة في الدقيقة 87 عن طريق فيصل إسماعيل.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد أبها ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

نيوم الدرعية ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز

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