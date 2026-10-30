نقل مدرب طلائع الجيش إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أمام الاتحاد

تعرض جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لوعكة صحية مفاجئة خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

نقل مدرب طلائع الجيش إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

وشهدت الدقيقة 80 من عمر المباراة تعرض جمعة مشهور لهبوط حاد في الدورة الدموية، مع وجود اشتباه في إصابته بجلطة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية.

وأثارت الواقعة حالة من القلق داخل ملعب المباراة، في انتظار ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية بشأن الحالة الصحية للمدير الفني لطلائع الجيش، وتطورات وضعه خلال الساعات المقبلة.

تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش



أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاو موسم 2026-2027.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من:



صبحي سليمان ـ خالد مسعد ـ مصطفي ابراهيم ـ محمد مصطفي ميدو ـ مؤمن عوض ـ محمد فخري ـ محمود عماد ـ باسكال فيري ـ اسحاق سافيور ـ يسري وحيد ـ حسام حسن .

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

علي الجابري - إسلام عبد اللاه - مازن اسامة ـ جوزيف أرمولا - نور علاء - كينيث سيماكولا ـ محمد توني - جون ايبوكا - احمد حمدي.