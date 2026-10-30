قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
تعليق قوي من مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح بالدوري السعودي
نور ندا: محطة الضبعة تنقل مصر إلى العصر النووي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لروسيا الاتحادية والمجر
الطقس غدًا السبت.. أمطار وشبورة والصغرى تصل 8 درجات
بسبب مخاطر أمنية.. واشنطن تأمر بإجلاء موظفين غير أساسيين من سفارتها في الرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نقل مدرب طلائع الجيش إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أمام الاتحاد

جمعة مشهور
جمعة مشهور
عمرو مصطفى

تعرض جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لوعكة صحية مفاجئة خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 نقل مدرب طلائع الجيش إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية 

 

وشهدت الدقيقة 80 من عمر المباراة تعرض جمعة مشهور لهبوط حاد في الدورة الدموية، مع وجود اشتباه في إصابته بجلطة، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية.

وأثارت الواقعة حالة من القلق داخل ملعب المباراة، في انتظار ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية بشأن الحالة الصحية للمدير الفني لطلائع الجيش، وتطورات وضعه خلال الساعات المقبلة.

تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش


أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاو موسم 2026-2027.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من:


صبحي سليمان ـ خالد مسعد ـ مصطفي ابراهيم ـ محمد مصطفي ميدو ـ مؤمن عوض ـ محمد فخري ـ محمود عماد ـ باسكال فيري ـ اسحاق سافيور ـ يسري وحيد ـ حسام حسن .

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

 

علي الجابري - إسلام عبد اللاه - مازن اسامة ـ جوزيف أرمولا - نور علاء - كينيث سيماكولا ـ محمد توني - جون ايبوكا - احمد حمدي.

جمعة مشهور طلائع الجيش الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

وسط إقبال كبير وبمشاركة نخبة من شعراء الجنوب.. انطلاق ملتقى فن الواو بقرية شطورة

فعاليات ثقافية وفنية

افتتاح معرض "غير المرئي" للفنانة إيمان عزت بجاليري مصر.. الأحد

الجيل الذهبي لمنتخب مصر

بين جيلين.. كيف تغيرت الكرة المصرية خلال 20 عامًا؟ من ثلاثية إفريقيا إلى حلم العالمية

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد