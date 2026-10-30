بين جيلين.. كيف تغيرت الكرة المصرية خلال 20 عامًا؟ من ثلاثية إفريقيا إلى حلم العالمية

من أبو تريكة وحسام حسن إلى محمد صلاح وعمر مرموش.. ماذا تغير في هوية اللاعب المصري؟ وهل تطورت منظومة الكرة المصرية بالقدر الكافي خلال عقدين؟

على مدار 20 عامًا، شهدت كرة القدم المصرية تحولات كبيرة على مستوى اللاعبين والمدربين والاحتراف الخارجي، كما تغيرت طبيعة المنافسة محليًا وقاريًا، واختلفت الأدوات التي يعتمد عليها اللاعب في تطوير مستواه.

وبين جيل صنع واحدة من أعظم الفترات في تاريخ منتخب مصر، وجيل يمتلك أسماء لامعة في الدوريات الأوروبية، تبرز تساؤلات مهمة حول الفوارق بين المرحلتين، ومدى استفادة الكرة المصرية من تطور الاحتراف والتكنولوجيا وأساليب التدريب.

في الفترة من 2006 إلى 2010، فرض منتخب مصر هيمنته على القارة الإفريقية، بعدما توج بثلاث بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، ليحقق إنجازًا تاريخيًا لم ينجح أي منتخب آخر في تكراره حتى الآن.

في المقابل، يحمل الجيل الحالي أسماء بارزة يتقدمها محمد صلاح وعمر مرموش، واستطاع المنتخب المصري التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد تصدر مجموعته في التصفيات الإفريقية دون هزيمة، محققًا 8 انتصارات وتعادلين في 10 مباريات.

لكن هل يعني اختلاف الإنجازات أن جيلًا كان أفضل من الآخر؟ أم أن المقارنة تحتاج إلى قراءة أعمق لما تغير في الكرة المصرية خلال عقدين؟

أولًا: جيل 2006.. منظومة صنعت المجد الإفريقي

لم يكن نجاح منتخب مصر في الفترة من 2006 إلى 2010 قائمًا على لاعب واحد، بل جاء نتيجة امتلاك مجموعة متجانسة من العناصر التي جمعت بين الخبرة والمهارة والقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى.

وضمت هذه المرحلة أسماء بارزة، مثل عصام الحضري، ووائل جمعة، وأحمد حسن، ومحمد أبو تريكة، وعماد متعب، ومحمد زيدان، إلى جانب مجموعة أخرى أسهمت في صناعة الإنجاز.

وامتلك المنتخب وقتها قدرًا كبيرًا من الانسجام، نتيجة استمرار مجموعة أساسية من اللاعبين معًا لفترات طويلة، إلى جانب وجود عناصر بارزة من الأهلي والزمالك وأندية أخرى.

وكان التتويج بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية دليلًا على قدرة المنتخب على الحفاظ على مستواه التنافسي عبر أكثر من بطولة، وليس مجرد تحقيق إنجاز استثنائي في نسخة واحدة.

ومع ذلك، لم ينجح هذا الجيل في التأهل إلى كأس العالم خلال تلك الفترة، وهو ما يفتح بابًا مهمًا للمقارنة بين التفوق القاري والقدرة على المنافسة عالميًا.

ثانيًا: جيل محمد صلاح.. نجوم عالميون وطموحات أكبر

على الجانب الآخر، يمتلك الجيل الحالي ميزة واضحة تتمثل في وجود لاعبين خاضوا تجارب احترافية في مستويات مرتفعة من كرة القدم الأوروبية.

ويأتي محمد صلاح في مقدمة هذه الأسماء، بعدما أصبح أحد أبرز اللاعبين المصريين في تاريخ الاحتراف الخارجي، إلى جانب عمر مرموش الذي شق طريقه في الدوريات الأوروبية، فضلًا عن عناصر أخرى تمتلك خبرات دولية متنوعة.

وساعد الاحتراف الخارجي على منح اللاعبين المصريين فرصة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، والتعامل مع متطلبات بدنية وتكتيكية مرتفعة.

كما أصبح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتدريب والتغذية والتحليل الفني أكثر سهولة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 20 عامًا.

لكن امتلاك نجوم محترفين في أوروبا لا يعني بالضرورة أن المنتخب سيحقق الإنجازات نفسها التي حققها جيل 2006، لأن نجاح المنتخبات يعتمد أيضًا على الانسجام، والاستقرار الفني، وعمق التشكيلة، والقدرة على إدارة المباريات الحاسمة.

ويظل التأهل إلى كأس العالم 2026 خطوة مهمة في مسيرة الجيل الحالي، بعدما غاب المنتخب عن نسخة 2022، لكنه يفتح في الوقت نفسه بابًا لتقييم مدى قدرة الكرة المصرية على المنافسة خارج حدود القارة الإفريقية.

ثالثًا: الاحتراف الخارجي.. هل تغيرت عقلية اللاعب المصري؟

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في الاهتمام بتجارب اللاعبين المصريين خارج البلاد، وأصبح الاحتراف هدفًا مبكرًا لعدد كبير من المواهب الشابة.

لكن المقارنة بين الجيلين لا تتعلق بعدد المحترفين فقط، بل بطبيعة التجارب التي يخوضونها، ومدى مشاركتهم بانتظام، وقدرتهم على التطور داخل بيئات تنافسية مختلفة.

فوجود اللاعب في نادٍ أوروبي لا يكفي وحده للحكم على نجاح تجربته؛ إذ يجب النظر إلى عدد مشاركاته، ودوره الفني، ومستوى المسابقة التي يشارك فيها، ومدى انعكاس تجربته على أدائه مع المنتخب.

ومن هنا، يبرز سؤال يستحق البحث: هل نجحت الكرة المصرية في تحويل الاحتراف الخارجي إلى مشروع متكامل لتطوير اللاعب، أم أن النجاح ما زال مرتبطًا في جانب كبير منه بالمواهب الفردية الاستثنائية؟

رابعًا: الدوري المصري.. ماذا تغير في المنافسة؟

يمثل الدوري المصري أحد أهم العناصر التي تؤثر في تكوين اللاعب المحلي، سواء من حيث قوة المنافسة أو فرص المشاركة أو جودة الإعداد الفني والبدني.

وخلال العقدين الماضيين، تغيرت طبيعة المنافسة بين الأندية، كما تطورت أدوات التحليل الفني والتسويق الرياضي، وازدادت أهمية الجوانب البدنية والتكتيكية في تقييم أداء اللاعبين.

لكن تقييم التطور الحقيقي يتطلب أكثر من متابعة نتائج الأهلي والزمالك وبيراميدز؛ إذ ينبغي النظر أيضًا إلى مستوى بقية الأندية، وقدرتها المالية، واستقرارها الإداري، وفرصها في الاحتفاظ بالمواهب.

ويحتاج هذا المحور إلى مقارنة موثقة بين مواسم من بداية الفترة وأخرى حديثة، تشمل عدد الأندية، ومتوسط الأعمار، ونسب مشاركة الناشئين، وأعداد المحترفين الأجانب، وتكاليف الانتقالات حين تتوافر بيانات موثوقة.

فالتطور لا يُقاس فقط بعدد النجوم الذين يظهرون في القمة، بل بقدرة المنظومة على إنتاج لاعبين جدد بصورة مستمرة.

خامسًا: الناشئون.. هل تغيرت طريقة صناعة النجوم؟

أحد أهم الأسئلة التي يطرحها ملف المقارنة بين الجيلين يتعلق بقطاعات الناشئين، ودورها في إعداد اللاعبين القادرين على تمثيل الأندية والمنتخب الأول.

فوجود مواهب شابة لا يضمن وصولها إلى الفريق الأول، كما أن امتلاك الأكاديميات والإمكانات التدريبية لا يكفي وحده لإنتاج لاعبين قادرين على المنافسة.

وتتطلب المقارنة دراسة عدد اللاعبين الذين انتقلوا من فرق الناشئين إلى الفرق الأولى، ومتوسط أعمار ظهورهم الأول، وعدد دقائق مشاركتهم، ومسارات تطورهم بعد مغادرة أنديتهم الأصلية.

كما يجب الاستماع إلى مدربي الناشئين ووكلاء اللاعبين والنجوم الذين خاضوا التجربتين، لمعرفة ما إذا كانت فرص التطور قد تحسنت فعلًا، أم أن بعض التحديات ما زالت قائمة.

سادسًا: التكنولوجيا والتحليل.. هل انعكس التطور على الملعب؟

لم تعد كرة القدم الحديثة تعتمد على الموهبة وحدها؛ إذ أصبح التحليل بالفيديو، وتتبع الأداء البدني، ودراسة المنافسين، والتخطيط الغذائي عناصر أساسية في إعداد اللاعبين والفرق.

ومن المهم هنا التمييز بين توفر التكنولوجيا داخل الأندية وبين الاستفادة الفعلية منها.

فالسؤال ليس ما إذا كانت أدوات التحليل موجودة، بل كيف تُستخدم في تطوير اللاعب، وتقليل الإصابات، وتحسين اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء الجماعي.

وللوصول إلى إجابة دقيقة، ينبغي إجراء مقابلات مع معدين بدنيين ومحللين فنيين وأطباء رياضيين عملوا في مراحل مختلفة، مع مقارنة آليات العمل التي كانت متبعة في الماضي بما يجري تطبيقه حاليًا.

سابعًا: الإنجاز القاري مقابل الحلم العالمي

ربما يكون هذا المحور هو الأكثر أهمية في المقارنة بين الجيلين.

فجيل 2006–2010 حقق ثلاثية تاريخية في كأس الأمم الإفريقية، لكنه لم يتأهل إلى كأس العالم خلال تلك الفترة.

أما الجيل الحالي، فقد نجح في التأهل إلى مونديال 2026، في خطوة مهمة نحو استعادة الحضور المصري على الساحة العالمية.

وهنا لا ينبغي اختزال المقارنة في عدد البطولات فقط؛ إذ تختلف الظروف الفنية والمنافسة وأجيال اللاعبين من مرحلة إلى أخرى.

لكن المقارنة تظل ضرورية للإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن للكرة المصرية الجمع بين القدرة على السيطرة قاريًا والنجاح في المنافسة على المستوى العالمي؟

الإجابة تحتاج إلى تقييم طويل المدى يشمل إعداد اللاعبين، واستقرار الأجهزة الفنية، وجودة المسابقات المحلية، وتطوير المواهب، وقدرة الأندية والاتحاد على بناء مشروع مستمر لا يعتمد على جيل واحد.

هل تطورت الكرة المصرية أم تغيرت فقط؟

بعد مرور عقدين، أصبحت الكرة المصرية أمام واقع مختلف؛ نجوم أكثر حضورًا في الدوريات الأوروبية، وأدوات تدريب وتحليل أكثر تطورًا، وطموحات متزايدة على مستوى الأندية والمنتخب.

لكن المقارنة بين جيل 2006–2010 والجيل الحالي تكشف أن امتلاك المواهب والاحتراف الخارجي لا يكفيان وحدهما لصناعة الإنجازات.

فالنجاح المستدام يحتاج إلى منظومة قادرة على اكتشاف المواهب وتطويرها، ومنحها فرص المشاركة، والحفاظ على الاستقرار الفني، وتحويل الإمكانات الفردية إلى قوة جماعية.

وبين جيل كتب التاريخ بثلاثية إفريقية، وجيل يتطلع إلى استثمار نجومه المحترفين في تحقيق إنجاز عالمي، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الكرة المصرية بناء منظومة تجمع بين أمجاد الماضي وطموحات المستقبل، أم ستظل الإنجازات الكبرى مرتبطة بظهور جيل استثنائي كل عدة سنوات؟.