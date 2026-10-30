جدو : سنلعب على الفوز أمام الأهلي.. وبيراميدزيسعى للتتويج بالدوري

أكد محمد ناجي جدو، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز على الأهلي في المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، مشددًا على طموح فريقه في المنافسة على لقب البطولة.

وقال جدو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن بيراميدز يسعى إلى تقديم كرة قدم ممتعة للجماهير، مؤكدًا أن الفوز الأخير في الدوري منح الفريق دفعة معنوية مهمة لمواصلة نتائجه الإيجابية.

جدو يتحدث عن مواجهة الأهلي

وأوضح مدرب بيراميدز أن مواجهة الأهلي ستكون قوية، خاصة أنها تجمع بين فريقين ينافسان على صدارة جدول ترتيب الدوري، لكنه شدد على أن الجهاز الفني يركز حاليًا على المباريات المقبلة قبل بدء الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

وأضاف أن بيراميدز سيستعد للمباراة بالشكل المناسب، مؤكدًا أن هدف الفريق سيكون تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية اللقاء ضمن سباق المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

طموح بيراميدز في التتويج بالدوري

وتطرق جدو إلى المنافسة على لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك في ظل استمرار الفرق الثلاثة في تحقيق الانتصارات، وهو ما يجعل الصراع على البطولة مفتوحًا.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن بيراميدز من التتويج باللقب هذا الموسم، مؤكدًا رغبة الفريق في مواصلة تقديم مستويات قوية والمنافسة حتى الجولات الأخيرة.

جدو يكشف سياسة مشاركة الشباب

وتحدث جدو عن سياسة الجهاز الفني في بطولة كأس عاصمة مصر، موضحًا أن الفريق يمنح الفرصة للاعبين الشباب إلى جانب العناصر صاحبة الخبرة، بهدف تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين للاستحقاقات المختلفة خلال الموسم.

وأشار إلى مشاركة ثلاثة لاعبين شباب في المباراة الأولى بالبطولة، ونجاح علي حمودة في تسجيل أحد أهداف اللقاء، مؤكدًا أهمية منح العناصر الصاعدة الثقة والفرصة لإثبات قدراتها.