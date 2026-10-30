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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نواف سلام: يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

نواف سلام
نواف سلام
البهى عمرو

أكد نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن بيروت تثمن جهود الشركاء لإنجاز عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بشأن حوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأكد نواف سلام، ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وأن بلاده ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وذكر نواف سلام، أنّ مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تخضع للسيادة اللبنانية، مشيرًا، إلى أنّ السيادة اللبنانية تقتضي إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار.

وذكر، أنّ معالجة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تحتاج إلى مقاربة شاملة الأمن ركيزة أساسية فيها، لافتًا، إلى أنّ معالجة أوضاع المخيمات تصب في صميم المصلحة الوطنية اللبنانية.

وواصل، أنّ المصلحة المشتركة تقتضي اعتماد سياسات قوية لمعالجة أوضاع المخيمات، وأنّ موقف لبنان من القضية الفلسطينية سيظل ثابتا.

وأردف: "نتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ونتمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وأكد، نؤكد ضرورة تنفيذ خيارات عملية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا، على أنّ قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.

وأعرب نواف سلام، عن تطلع بلاده إلى بناء الثقة والتفاهم بشأن آليات حوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا، إلى أنّ معالجة أوضاع مخيمات اللاجئين جزء من العمل المنتظم لمؤسسات الدولة اللبنانية.

نواف سلام مجلس الوزراء اللبناني فلسطين القاهرة الإخبارية بيروت

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