نواف سلام: ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، جهود الشركاء لإنجاز عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بشأن حوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف خلال القاهرة الإخبارية، أن :" نؤكد ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها،وملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وتابع أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تخضع للسيادة اللبنانية، وأن السيادة اللبنانية تقتضي إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات وإعادة الإعمار.

وأوضح أن معالجة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تحتاج إلى مقاربة شاملة الأمن ركيزة أساسية فيها، وأن معالجة أوضاع المخيمات تصب في صميم المصلحة الوطنية اللبنانية.

وتابع أن المصلحة المشتركة تقتضي اعتماد سياسات قوية لمعالجة أوضاع المخيمات، وأن موقف لبنان من القضية الفلسطينية سيظل ثابتا، ونتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.



