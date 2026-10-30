مصر خالية من أخطر أمراض الخيول.. «الخدمات البيطرية» تكشف جهود حماية السلالات الأصيلة

شارك الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في افتتاح فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والذي أُقيم بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، بحضور السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من المحافظين والقيادات التنفيذية، وممثلي الوفود العربية، ونخبة من المتخصصين ومربي الخيول العربية الأصيلة، وذلك نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد "سعد"، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل جهودها لحماية ثروة مصر من الخيول العربية الأصيلة، والحفاظ على سلالاتها المتميزة، من خلال تطوير منظومة الصحة البيطرية، وتعزيز برامج الوقاية والترصد الوبائي والتقصي والفحوص المعملية، بالتعاون مع الجهات البحثية والبيطرية المعنية، وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، بما يدعم تنمية صناعة الخيول المصرية، ويعزز فرص مشاركتها في المحافل الدولية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود الوطنية في مجال الصحة البيطرية للخيول أسهمت في تحقيق إنجازات مهمة، من بينها حصول مصر على الاعتراف الدولي بالخلو من مرض طاعون الخيل الإفريقي عام 2024، والاعتراف بالخلو من مرض الزهري التناسلي للخيول خلال عامي 2021 و2022، إلى جانب إعلان خلوها من مرض الرعام، بما يعزز الثقة الدولية في منظومة الصحة البيطرية المصرية، ويدعم فرص تصدير الخيول وتهيئة المناخ المناسب لاستضافة الفعاليات الدولية للفروسية.

وشهد المهرجان مشاركة وفود من خمس دول عربية، هي المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية، في تأكيد على أهمية المهرجان في دعم التواصل وتبادل الخبرات بين المربين والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

وأكد "سعد"، استمرار جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، لحماية الخيول العربية الأصيلة، وتطوير برامج الوقاية والرصد الوبائي، والحفاظ على الأصول الوراثية المتميزة لهذه السلالات العريقة، بما يدعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال تربية الخيول وصناعة الفروسية.