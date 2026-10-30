زراعة الأقصر تكثف حملاتها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

نفذت إدارة المكافحة الزراعية بإسنا جنوب الاقصر جولة ميدانية بزمام قرية المساوية، لمتابعة الحالة الزراعية وفحص أشجار النخيل والمحاصيل الحقلية، والتأكد من خلوها من الإصابات بسوسة النخيل الحمراء، مع توعية المزارعين بطرق اكتشاف الآفة والتعامل معها مبكرا.

جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، في إطار خطة المديرية لتعزيز أعمال المتابعة الميدانية وحماية المحاصيل الزراعية من الآفات.

وتفقد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قسم المكافحة بإسنا، الزراعات وأشجار النخيل بالقرية، حيث شملت الجولة أعمال الفحص والتمشيط لرصد أي مظاهر للإصابة بسوسة النخيل الحمراء، إلى جانب متابعة عدد من المحاصيل الحقلية.

كما التقى بالمزارعين خلال تواجدهـم في الأراضي الزراعية، وقدم لهم الإرشادات الفنية اللازمة بشأن العلامات المبكرة للإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وطرق اكتشافها والتعامل معها وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة، بما يسهم في سرعة احتواء الإصابات والحفاظ على الثروة الزراعية.