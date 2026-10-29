قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشبكة هتدخل الشباب المحاكم.. الفضالي تطالب بتعديل بمشروع الأحوال الشخصية
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
عمر الساعي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت بالدوري
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
رئيس الوزراء: تطوير التعليم ومواكبة الذكاء الاصطناعي ضرورة لتوفير فرص عمل جديدة
خلال افتتاحه فندقا بالسويس.. مدبولي: نعمل على الاستفادة من المقومات السياحية بمختلف المقاصد المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية الزراعة بالأقصر تنظم ندوة إرشادية حول محصول قصب السكر

مديرية الزراعة بالأقصر تنظم ندوة إرشادية حول محصول قصب السكر بمدينة الطود
مديرية الزراعة بالأقصر تنظم ندوة إرشادية حول محصول قصب السكر بمدينة الطود
شمس يونس

 أعلن الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن مديرية الزراعة بالمحافظة نفذت ندوة إرشادية حول محصول قصب السكر بناحية الطود شرق بمركز الطود.

وتناولت الندوة أهم العمليات الزراعية لمحصول قصب السكر وطرق الزراعة بالشتل ومميزاتها في تحسين الإنتاجية مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية المتعلقة بمواعيد الزراعة المناسبة وتجهيز الأرض واختيار التقاوي السليمة والاهتمام بالتسميد المتوازن وانتظام الري ومكافحة الحشائش والآفات بما يسهم في تحسين نمو المحصول وزيادة إنتاجيته.

وحاضر بالندوة كل من الدكتور محمد عويس – معهد بحوث المحاصيل السكرية، والمهندس علي محمد مرعزي – مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس مساعد حمزة العادلي – مدير إدارة المحاصيل السكرية.

وأكدت الندوة أهمية التوسع في تطبيق طرق الزراعة الحديثة وعلى رأسها الزراعة بالشتل مع ترشيد استخدام مياه الري والأسمدة والمتابعة المستمرة للمحصول وتنفيذ عمليات الخدمة الزراعية في مواعيدها الموصى بها بما يدعم زيادة إنتاجية قصب السكر وتحسين جودة المحصول وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين.

الأقصر اخبار الأقصر زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

مطار نابولي

مطار أوروبي رئيسي يُغلق لمدة شهر كامل مع تعليق جميع الرحلات

رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور لاجارد في حماية الاستقرار الاقتصادي

رئيس الوزراء الإسباني

رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بإجراء تحقيق كامل في كارثة القطار

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد