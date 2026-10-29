مديرية الزراعة بالأقصر تنظم ندوة إرشادية حول محصول قصب السكر

أعلن الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن مديرية الزراعة بالمحافظة نفذت ندوة إرشادية حول محصول قصب السكر بناحية الطود شرق بمركز الطود.

وتناولت الندوة أهم العمليات الزراعية لمحصول قصب السكر وطرق الزراعة بالشتل ومميزاتها في تحسين الإنتاجية مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية المتعلقة بمواعيد الزراعة المناسبة وتجهيز الأرض واختيار التقاوي السليمة والاهتمام بالتسميد المتوازن وانتظام الري ومكافحة الحشائش والآفات بما يسهم في تحسين نمو المحصول وزيادة إنتاجيته.

وحاضر بالندوة كل من الدكتور محمد عويس – معهد بحوث المحاصيل السكرية، والمهندس علي محمد مرعزي – مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس مساعد حمزة العادلي – مدير إدارة المحاصيل السكرية.

وأكدت الندوة أهمية التوسع في تطبيق طرق الزراعة الحديثة وعلى رأسها الزراعة بالشتل مع ترشيد استخدام مياه الري والأسمدة والمتابعة المستمرة للمحصول وتنفيذ عمليات الخدمة الزراعية في مواعيدها الموصى بها بما يدعم زيادة إنتاجية قصب السكر وتحسين جودة المحصول وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين.