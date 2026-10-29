محافظ الأقصر يستقبل مدير مرفق الإسعاف الجديد بالمحافظة لبحث تطوير خدمات الإسعاف ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الدكتور محمد فؤاد مدير مرفق الإسعاف الجديد بالمحافظة، بحضور الدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل .

وتناول اللقاء أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الإسعاف بالأقصر، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأكد محافظ الأقصر أهمية التنسيق المستمر بين مرفق الإسعاف والجهات المعنية بالقطاع الصحي، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، مع الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الإسعافية والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف والمعدات الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

من جانبه، استعرض مدير مرفق الإسعاف الجديد خطة العمل لتطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، بما يدعم كفاءة التغطية الإسعافية بمختلف أنحاء المحافظة، ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الأقصر للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية والإسعافية، بما يحقق سرعة التدخل في الحالات الطارئة ويعزز سلامة المواطنين.