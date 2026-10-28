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محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية» تعزيز الاستثمار
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية» تعزيز الاستثمار

محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة» تعزيز الاستثمار ومتابعة تنفيذ سوق الحبيل الحضاري
محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة» تعزيز الاستثمار ومتابعة تنفيذ سوق الحبيل الحضاري
شمس يونس

 التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والأنشطة التنموية بالمحافظة.

وضم وفد المشروع الدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع دعم وزارة التنمية المحلية والبيئة في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد الله مصطفى، مسؤول مكون التنمية الاقتصادية المحلية، والمهندسة شيماء شرف، منسق المشروع، والدكتورة رشا عبد الحكيم، استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وتناول اللقاء سبل تعزيز البيئة الداعمة للاستثمار وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث استعرض فريق المشروع جهود تشكيل وتأهيل فريق عمل متخصص بمحافظة الأقصر، يتولى صياغة ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب الاستفادة من الدليل التشغيلي المطور للمجالس الاقتصادية المحلية، الذي أعده مشروع الدعم الفني للوزارة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مقومات وإمكانات المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع سوق الحبيل الحضاري للخضراوات والفاكهة بمركز البياضية، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للانتهاء من تنفيذه، باعتباره أحد المشروعات المهمة لتطوير منظومة أسواق الجملة بالمحافظة، والحد من الفاقد في المنتجات الزراعية، وتحسين بيئة العمل للتجار، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأقصر.

وفيما يتعلق بتنمية السياحة الريفية والمستدامة باعتبارها أحد المحاور المهمة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي، استعرض الدكتور محمد عفيفي موقف أنشطة المشروع، معلنًا الانتهاء من إعداد مخطط التطوير المكاني للسياحة الريفية بقرية البعيرات، إلى جانب دعم الحرف اليدوية بها، تمهيدًا لتنفيذ برنامج التطوير المقترح وتعميم التجربة على باقي القرى المستهدفة.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز مشاركة الشباب والسيدات والأسر المنتجة في الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم التكامل بين السياحة الريفية والسياحة الثقافية التقليدية التي تتميز بها محافظة الأقصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة وفريق الدعم الفني، مع تكثيف متابعة تنفيذ الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحسين مستوى الخدمات والفرص الاقتصادية المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

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