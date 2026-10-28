استهدفت ​10 أفراد وكيانًا واحدًا.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية استهدفت ​10 أفراد وكيانًا واحدًا.

عقوبات أمريكية مرتبطة بكوريا الشمالية

وجاء في إشعار ‌وزارة الخزانة الأمريكية أن الكيان المستهدف بالعقوبات هو "المركز الأول للتطوير المالي والتقني"، وأن ستة من الأفراد ​المشمولين بالعقوبات مرتبطون بهذه الجهة، فيما ​يحمل اثنان من المستهدفين الجنسية الروسية، ⁠بينما يبدو أن الباقين من كوريا الشمالية.

وتأتي ​هذه العقوبات في وقت يبدي فيه الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب حرصا شديدا على استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، في حين لم تبد بيونجيانج اهتماما يذكر ​بالدبلوماسية الرامية إلى احتواء برنامجها النووي.

​ومع ذلك، قلل ترامب في وقت سابق من هذا ‌الشهر ⁠من أهمية فكرة عقد لقاء مع كيم في الصين الشهر المقبل.