استهدفت ​10 أفراد وكيانًا واحدًا.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية استهدفت 10 أفراد وكيانًا واحدًا.
عقوبات أمريكية مرتبطة بكوريا الشمالية
وجاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية أن الكيان المستهدف بالعقوبات هو "المركز الأول للتطوير المالي والتقني"، وأن ستة من الأفراد المشمولين بالعقوبات مرتبطون بهذه الجهة، فيما يحمل اثنان من المستهدفين الجنسية الروسية، بينما يبدو أن الباقين من كوريا الشمالية.
وتأتي هذه العقوبات في وقت يبدي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرصا شديدا على استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، في حين لم تبد بيونجيانج اهتماما يذكر بالدبلوماسية الرامية إلى احتواء برنامجها النووي.
ومع ذلك، قلل ترامب في وقت سابق من هذا الشهر من أهمية فكرة عقد لقاء مع كيم في الصين الشهر المقبل.