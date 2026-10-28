أكسيوس: بقاء نتنياهو في تصريف الأعمال يمنح معسكره فرصة لترتيب أوراقه

ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي أن استمرار بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية بصفتها حكومة تصريف أعمال، في ظل تعثر تشكيل ائتلاف حكومي جديد، قد يمنح معسكره مزيدًا من الوقت لإعادة تنظيم صفوفه واحتواء الخلافات الداخلية، بما يساعده على الحفاظ على تماسكه خلال المرحلة السياسية المقبلة.

وتأتي هذه التطورات عقب الانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تقاربًا في نتائج المعسكرين الرئيسيين، دون حصول أي منهما على أغلبية واضحة تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا، ما يفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية قد تستمر لأسابيع أو أشهر.

وبحسب تقرير «أكسيوس»، فإن استمرار نتنياهو في منصبه خلال الفترة الانتقالية قد يتيح له تعزيز موقعه السياسي، في وقت يواجه فيه تحديات تتعلق بمستقبل تحالفه مع الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة، إلى جانب الضغوط التي يتعرض لها من المعارضة.

وتشير التقديرات إلى أن غياب أغلبية برلمانية حاسمة قد يعقد مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة مع الخلافات القائمة بين القوى السياسية بشأن الشراكة الحكومية وشروط الانضمام إلى أي ائتلاف. وقد يؤدي استمرار حالة الجمود إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية، مع بقاء نتنياهو على رأس الحكومة لحين التوصل إلى اتفاق أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وفي المقابل، يسعى معسكر المعارضة إلى استثمار نتائج الانتخابات لتغيير قيادة الحكومة، بينما تظل قدرته على جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف بديل مرتبطة بموقف الأحزاب الأخرى وإمكانية تجاوز الخلافات السياسية.

ويضع هذا المشهد إسرائيل أمام مرحلة من عدم اليقين السياسي، إذ لا يتوقف مستقبل الحكومة على نتائج الانتخابات وحدها، بل يتحدد أيضًا بقدرة المعسكرات المتنافسة على التفاوض وبناء تحالفات قابلة للاستمرار.