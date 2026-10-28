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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة لتوفير الاعتمادات المالية من أجل حفظ الطبيعة والتنوع البيولوجي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

 أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم /الأربعاء/ مبادرة "أصدقاء الاعتمادات من أجل الطبيعة والتنوع البيولوجي" خلال فعالية رفيعة المستوى حول الطبيعة استضافتها الاتحاد بالاشتراك مع بيرو وفرنسا أثناء الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد حاليا في يريفان في أرمينيا.

وأكدت المفوضية الأوروبية مجددًا - في بيان - التزامها بتمويل الأنشطة المعنية بالحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي مشيرة إلى أن هذه المبادرة تُعد جهدًا غير رسمي تقوده الحكومات يهدف إلى بناء دعم دولي لتوفير الاعتمادات المالية من أجل حفظ الطبيعة وتعزيز التعاون في مجال تمويل الأنشطة المعنية بالتنوع البيولوجي.

وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي جيسيكا روسوال عن إطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير اعتمادات مالية من أجل الطبيعة من خلال أدوات تمويل مبتكرة مصممة لجذب الاستثمارات في حماية الطبيعة واستعادتها والحفاظ عليها، مع مكافأة الجهات التي تقوم بهذه الأنشطة.

وقالت روسوال إن "مجموعة أصدقاء الاعتمادات من أجل الطبيعة والتنوع البيولوجي ستوفر منصة للحكومات للتعاون دوليًا بهدف تعزيز الاستثمار الموثوق الذي يحمي الطبيعة ويصونها. فهذه فرصة سانحة لشركاتنا وللطبيعة على حدٍ سواء حيث ستعزز الاعتمادات من أجل الطبيعة والتنوع البيولوجي، مع توفير عائدات للعاملين في مجال حماية الطبيعة وللمستثمرين".

وأضافت "نرحب بالاهتمام الكبير من الحكومات في مختلف المناطق للتعاون. وستكون خبراتهم وأولوياتهم أساسية في صياغة عملنا المستقبلي".

وقال البيان: "يمكن المساعدة في حشد التمويل الخاص من أجل الطبيعة من خلال جعل الإجراءات الإيجابية تجاه الطبيعة أكثر وضوحًا ومصداقية وقابلية للاستثمار"، مشيرا إلى أن مبادرة "أصدقاء الاعتمادات من أجل الطبيعة والتنوع البيولوجي" هي مبادرة حكومية غير رسمية وشاملة تهدف إلى بناء دعم دولي للاعتمادات من أجل الطبيعة وتعزيز التعاون في مجال تمويل التنوع البيولوجي.

وبالإضافة إلى الدول المضيفة لهذا الحدث الجانبي، تم الترحيب بانضمام فرنسا وبيرو وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا فضلا عن أستراليا وبوتسوانا وكندا وتشيلي وإندونيسيا واليابان ونيوزيلندا إلى هذه المبادرة. وشاركت دول أخرى من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث وأعربت عن اهتمامها بالانضمام للمبادرة.

وتُعد هذه المبادرة مكملة للعمل الذي تقوم به المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل تحالف الاعتمادات من أجل التنوع البيولوجي، والهيئة الاستشارية الدولية المعنية بالاعتمادات للتنوع البيولوجي، ومنظمة الحماية البيئية الدولية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والشركاء المرتبطين بالمبادرة.

الاتحاد الأوروبي الاعتمادات التنوع البيولوجي

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