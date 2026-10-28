حزب نتنياهو يتهم قوائم عربية بـ سرقة الانتخابات ويهدد بتقديم مئات الأدلة للشرطة والشاباك

اتهم حزب «الليكود» بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوائم سياسية عربية بالتلاعب بنتائج الانتخابات، معلنًا عزمه تقديم مئات الإفادات والأدلة المزعومة إلى الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك»، للمطالبة بالتحقيق في مخالفات قال إنها وقعت داخل مراكز اقتراع في البلدات العربية.

وذكر الحزب، في بيان نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم، أن الانتخابات تعرضت لما وصفه بـ«السرقة»، متهمًا قوائم عربية بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة والتهديد والعنف والتزوير واستخدام برامج غير قانونية لحشد الناخبين، وفقا لـ تايمز أوف اسرائيل.

وتأتي هذه الاتهامات في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي شهدت ارتفاعًا في مشاركة الناخبين العرب، وسط تقارب في نتائج المعسكرات المتنافسة، وعدم تمكن أي منها من حسم الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، ما عزز أهمية المقاعد التي حصلت عليها القوائم العربية في مفاوضات تشكيل الائتلاف المقبل، وفقا لـ ذا جارديان البريطانية.

في المقابل، رفضت قيادات عربية الاتهامات، واعتبرتها محاولة للتشكيك في شرعية المشاركة السياسية للعرب داخل إسرائيل. كما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها لا تملك، حتى الآن، مؤشرات على وجود تلاعب منهجي بأوراق الاقتراع، مؤكدة التعامل مع الشكاوى الفردية وفق الإجراءات المعمول بها.

ويضع هذا التصعيد نتائج الانتخابات تحت ضغط سياسي وقانوني متزايد، في وقت ينتظر فيه الإسرائيليون اتضاح مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مخاوف من أن تؤدي الاتهامات المتبادلة إلى تعقيد المفاوضات الائتلافية وزيادة حدة الانقسام السياسي.