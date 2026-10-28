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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص تدريب وتوظيف في مجال رعاية كبار السن لأفراد أسر تكافل وكرامة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصندوق رعاية المسنين، عن فرص للتدريب والتوظيف تنفذها جمعية الرعاية بالمحبة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتأهيل الراغبين في العمل بمجال الرعاية المنزلية والصحية لكبار السن، مع إعطاء الأولوية لأفراد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة».

 البرامج المتاحة:

وأوضح ان البرامج المتاحة رفيق مسن مقيم: ١٩ يومًا تدريبيًا، للتأهيل لمرافقة كبار السن ومساندتهم في حياتهم اليومية، ومقدم رعاية صحية منزلية أولية: ٣٦ يومًا تدريبيًا، لاكتساب مهارات تقديم الرعاية الأولية لكبار السن في المنزل.

مكان ونظام التدريب:

تدريب نظري وعملي مكثف بنظام المعايشة 

✅ ماذا يوفر البرنامج؟

- تحمل تكلفة التدريب بالكامل.

- اكتساب مهارات عملية تؤهل للعمل في مجال رعاية كبار السن.

• توظيف الخريجين والتعاقد معهم من خلال الجمعية، مع التمتع بالحقوق الوظيفية وفقًا لقانون العمل المصري.

🔹 متطلبات الالتحاق:

• إجادة القراءة والكتابة والإملاء.

• مؤهل متوسط أو أقل من متوسط (ابتدائية - إعدادية - دبلوم).

• السن من 18 إلى 45 سنة.

• الالتزام بالمواعيد والتعليمات.

• الخلو من الأمراض المزمنة والتي تعيق الحركة.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

• الالتزام باستكمال التدريب والعمل للمدة المحددة بالعقد، وفق شروط البرنامج والضمان المالي المقرر.

📩 للتقديم: https://forms.cloud.microsoft/r/cMRaL5saBT

📅 آخر موعد للتقديم: 30 نوفمبر 2026 

صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية صندوق رعاية المسنين فرص للتدريب جمعية الرعاية بالمحبة التضامن الاجتماعي

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