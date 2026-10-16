فتح التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

أعلن وزارة العمل، بالتعاون مع شركة «تيتان الروسية المصريةللإنشاءات» (TITAN Nuclear & Construction)، بمشروع الضبعة النووية عن توافر فرص عمل جديدة في أحد المشروعات القومية الاستراتيجية، تحت شعار "معًا نبني المستقبل.. لمستقبل أفضل"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وربطهم باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن المقابلات الشخصية ستُجرى بمحافظة المنيا، مع إتاحة التقديم أمام شباب جميع المحافظات، وتشمل المهن المطلوبة مبيض محارة براتب 14,500 جنيه، ويُشترط وجود خبرة في المعالجة الخرسانية، وحداد مسلح براتب 14,500 جنيه، ونجار مسلح براتب 14,500 جنيه، وفورميجي خرسانة مسلحة براتب 14,500 جنيه، وعامل عزل خرسانة مسلحة براتب 14,500 جنيه، وبراد تركيبات تبدأ رواتبه من 15,000 جنيه وتزداد بعد 3 أشهر، وبراد مواسير تبدأ رواتبه من 20,000 جنيه وتصل إلى 25,000 جنيه بعد 3 أشهر.

وتوفر الشركة حزمة من المزايا للمقبولين، تشمل نظام عمل بواقع 24 يومًا مقابل 6 أيام إجازة مدفوعة الأجر، وتقديم ثلاث وجبات يوميًا (الإفطار والغداء والعشاء)، وتوفير سكن مفروش بالكامل، وأتوبيسات مكيفة لنقل العاملين من السكن إلى موقع العمل والعكس، فضلًا عن التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل.

وحددت الوزارة عددًا من الشروط للالتحاق بالوظائف، أبرزها ألا يزيد سن المتقدم على 50 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، وأن يجتاز المقابلات الشخصية والاختبارات المحددة، مع تحديد موقفه من الخدمة العسكرية، سواء بأداء الخدمة أو الإعفاء منها. كما تُفضَّل الخبرة المهنية في المجالات المطلوبة، ويُتاح التقديم للحاصلين على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين عليها.

وتبدأ المقابلات الشخصية صباح غدًا السبت الى يوم الخميسي الموافق 22 اكتوبر 2026، بمقر مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية، المطاهرة، شرق النيل، بمحافظة المنيا.

وللاستفسار والتواصل، خصصت الوزارة والشركة أرقام الهواتف التالية: 01154577561 – 01134552025 – 01121619967 – 01008952261 – 01273184927 – 01019335067.