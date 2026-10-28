أسيست عدي الدباغ.. محمد حمد يسجل هدف الزمالك الأول أمام المقاولون العرب من أول لمسة

نجح محمد حمد، لاعب الزمالك، في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض في شباك المقاولون العرب، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك بعد تمريرة حاسمة «أسيست» من الفلسطيني عدي الدباغ، ليسجل محمد حمد هدف التقدم من أول لمسة له عقب مشاركته في اللقاء، ويمنح الفريق الأبيض الأفضلية في المواجهة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال هدف التقدم لحسم المباراة لصالحه، وحصد النقاط الثلاث في إطار منافسته على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.