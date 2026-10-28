البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، عقب اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وأسرهم، بحضور نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام للقطاع.

قدم نيافة الأنبا أولوجيوس في بداية اللقاء الشكر لقداسة البابا على حرصه على لقاء الآباء الكهنة بشكل دوري واهتمامه بالاطمئنان عليهم وعلى أسرهم. فيما وجه الكهنة وزوجاتهم عددًا من الأسئلة الخاصة بالخدمة والعمل الرعوي، لقداسته، وأجابهم عليها.

وعقب اللقاء وزع قداسة البابا على الحضور هدايا تذكارية والتقطت صورة تذكارية للآباء الكهنة مع قداسته ثم انضمت إلى الصورة زوجات الكهنة.