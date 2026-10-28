وزير الخارجية: مدير الدولية للطاقة الذرية أثنى على دور مصر في التوصل لاتفاق القاهرة 1 بشأن النووي الإيراني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه خلال العام الماضي تم التوصل لاتفاق القاهرة 1 بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقال بدر عبد العاطي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة " المحور"، :" بموجب الاتفاق تم السماح لمفتشي الوكالة بالدخول لبعض المنشآت النووية الإيرانية وقبل البدء في التنفيذ حدث التصعيد والهجوم على إيران".

وأكمل بدر عبد العاطي: "مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثنى على دور مصر البناء لخفض التصعيد في إيران والتوصل لاتفاق القاهرة 1 الخاص بالملف النووي الإيراني".



ولفت بدر عبد العاطي: "نسعى إلى تجنيب المنطقة السقوط في هاوية التصعيد والاشتعال الإقليمي".

وتابع بدر عبد العاطي: "مصر تقوم بالتنسيق مع السعودية وباكستان وتركيا لبحث سبل التهدئة في الشرق الأوسط".

