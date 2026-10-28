وزير الخارجية: 10 شركات روسية كبرى أبدت رغبة في توطين صناعتها في اقتصادية قناة السويس

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه هناك نقلة نوعية في العلاقات مع روسيا في عهد الرئيس السيسي ويتم تنفيذ مشروع ضخم بالتعاون مع روسيا وهو مشروع محطة الضبعة النووية .

وقال بدر عبد العاطي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة " المحور"، :" تم تدشين مشروع إقامة منطقة صناعة روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ".

وأكمل بدر عبد العاطي: "لدينا 10 شركات روسية كبرى أبدت رغبة في توطين صناعتها في المنطقة الصناعية الروسية باقتصادية قناة السويس".

ولفت بدر عبد العاطي :" المنطقة الصناعية الروسية تعتبر بواية لدخول روسيا للسوق الأفريقي ".



وتابع بدر عبد العاطي :" هناك اضطراب في سلاسل الإمداد وتوريد النفط حول العالم بسبب عرقلة حرية الملاحة ".

