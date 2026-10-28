القومية للأنفاق: المصريون ينفذون أعمال حفر المترو الجديد لأول مرة دون الاستعانة بخبرات أجنبية

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن المصريين ينفذون أعمال حفر المترو الجديد لأول مرة دون الاستعانة بخبرات أجنبية، في خطوة تعكس تنامي الخبرات الوطنية في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي.

وقال جويلي، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه جارٍ دراسة العرضين الفني والمالي لتنفيذ الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وأشار إلى أن مشروعي مونوريل شرق وغرب النيل يسهمان في تعزيز الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى، ويدعمان خطط التوسع العمراني، من خلال توفير وسائل نقل حديثة تربط المدن والمناطق العمرانية الجديدة بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

تحسين كفاءة منظومة النقل في مصر

وأضاف أن تكامل وسائل النقل الجماعي، التي تشمل مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع، يستهدف إنشاء شبكة نقل مترابطة تسهم في تقليل زمن الرحلات وتيسير انتقال المواطنين، فضلًا عن تحسين كفاءة منظومة النقل في مصر.

