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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد تشغيل مونوريل غرب النيل وأسعار التذاكر المتوقعة

مونوريل غرب النيل
مونوريل غرب النيل
حسام الفقي

كشف المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن استهداف تشغيل مونوريل غرب النيل خلال الربع الثاني من عام 2027، ليربط مدينة السادس من أكتوبر بمحطة وادي النيل التابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، بالتزامن مع استكمال التجهيزات الفنية اللازمة لدخول المشروع الخدمة.

يضم مشروع مونوريل غرب النيل 13 محطة، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله تجريبيًا خلال أيام قليلة، على أن تمتد المرحلة الأولى من مدينة أكتوبر الجديدة حتى طريق الإسكندرية الصحراوي، بينما تستكمل المرحلة الثانية المسار حتى محطة وادي النيل بالمهندسين خلال الربع الأول من 2027.

محطات مونوريل غرب النيل

وتشمل المرحلة الأولى المقرر دخولها التشغيل التجريبي 8 محطات، هي:

أكتوبر الجديدة.

جامعة الأهرام الكندية.

السادات.

جامعة 6 أكتوبر.

نادي نقابة المهندسين.

مول مصر.

الشيخ زايد.

طريق الإسكندرية

طول مونوريل غرب النيل
ويمتد مشروع مونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلومتر، ويضم عند اكتمال تشغيله 13 محطة فيما تصل السرعة التشغيلية للمونوريل إلى 80 كيلومترًا في الساعة.


ويستهدف المشروع توفير وسيلة نقل جماعي تربط مناطق التوسع العمراني في 6 أكتوبر والشيخ زايد بالمحاور الرئيسية وشبكة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة لمونوريل غرب النيل بعد اكتمال الخط نحو 500 ألف راكب يوميًا بما يوفر بديل أمام مستخدمي السيارات الخاصة على المحاور التي يمر بها خاصة في ظل التوسع العمراني بمناطق أكتوبر الجديدة وجنوب أكتوبر.


ويتيح مونوريل غرب النيل الربط مع عدد من وسائل النقل الأخرى، حيث يرتبط بالخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة وادي النيل إلى جانب الربط مع محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل.

كما يتضمن المشروع ربط مستقبلي بشبكة القطار الكهربائي السريع عبر محطة نادي نقابة المهندسين، بالإضافة إلى الربط مع المرحلة الثالثة من الخط الرابع لمترو الأنفاق عند محطة جامعة 6 أكتوبر.


وينفذ مشروع مونوريل غرب النيل تحالف شركات، ضمن خطة التوسع في وسائل النقل الكهربائي وربط المدن الجديدة بشبكة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.


ومن المتوقع أن تكون أسعار مونوريل غرب النيل هي نفس أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

حددت أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل وفقًا لعدد المناطق والمحطات التي يقطعها الراكب، وجاءت كالتالي:
منطقة واحدة، 5 محطات: 20 جنيهًا.
منطقتان، 10 محطات: 40 جنيهًا.
3 مناطق، 15 محطة: 55 جنيهًا.
4 مناطق «الخط كامل»، 22 محطة: 80 جنيهًا.

رئيس الهيئة القومية للأنفاق تشغيل مونوريل غرب النيل مونوريل غرب النيل غرب النيل مونوريل

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