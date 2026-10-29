محمد أضا يُعلن انتهاء تعاقده مع "صدى البلد" ويُوجّه الشكر إلى الإدارة .. فيديو

ودّع الإعلامي محمد طارق أضا برنامج «الماتش»، الذي يُبث عبر قناة «صدى البلد»، بعد انتهاء تعاقده مع القناة مُوجهًا الشكر لإدارة القناة وكل العاملين بها على الفترة التي قضاها.

وقال محمد أضا، خلال ظهوره الأخير ببرنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «اليوم هو آخر حلقة لي من برنامج «الماتش»، مع انتهاء عقدي بشكل رسمي مع القناة».

وأردف قائلًا: «كانت رحلة مهمة اتعلمت منها الكثير وتشرّفت بالعمل وسط كوكبة كبيرة من الزملاء المحترمين، وتجربتي كانت مُمتعة في القناة».

ووجّه محمد أضا الشكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، وأحمد جلال، رئيس تحرير برنامج «الماتش»، وكل العاملين في القناة على تجربته التي تعلم منها في قناة صدى البلد.