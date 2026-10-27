محمد أضا: لا صحة لتجدد إصابة ياسر إبراهيم.. وهذا موقف اللاعب من التجديد للأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا حقيقة تجدد إصابة ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، إضافةً إلى موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع النادي مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «لا صحة لما يتم ترديده من البعض بشأن تجدد إصابة ياسر إبراهيم».

وأضاف أضا: «نحن تواصلنا مع مصدر داخل النادي الأهلي وأبلغنا أن ياسر إبراهيم تم شفاؤه بنسبة 100% وبدأ يدخل تدريجيًا في التأهيل».

وحول موقف اللاعب من التجديد للأهلي، نقل أضا عن المصدر قوله: «ياسر إبراهيم إذا كان يرغب في الاستمرار في الأهلي بشروط الاهلي فأهلًا وسهلًا به، ولكن الأقرب هو أن ياسر إبراهيم سيغادر الأهلي سواء في يناير المقبل أو مع نهاية الموسم».