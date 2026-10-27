بعد زيادة الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.

1- سوزوكي ألتو

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك بسعة 1000 سي سي، يولد قوة 66 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 89 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي، وينقل القوة إلى العجلات الأمامية

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ 535,000 جنيه.

2- بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، ويولد عزم دوران أقصى يبلغ 120 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع نظام دفع أمامي.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ 685,000 جنيه .‏

3- سوزوكي إسبريسو

تعمل سوزوكي إسبريسو بمحرك بسعة 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصانا، ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 90 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي

أما عن سعر السيارة ، فتاتي بفئة سعرية واحدة بـ 705,000 جنيه.‏

4- هيونداي أكسنت RB

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 125 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 156 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتنقل السيارة القوة إلى العجلات الأمامية

أما عن سعر السيارة ، فتأتي كالتالي :

- الفئة الأولى بسعر 729,900 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 759,900 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 800,000 جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 839,000 جنيه

- الفئة الخامسة بسعر 895,000 جنيه

5- رينو تاليانت

تأتي رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 100 حصان، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 140 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة CVT، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي

أما عن سعر السيارة ، فتأتي الفئة الأولى بسعر ‏ 755,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر ‏ 815,000 جنيه.