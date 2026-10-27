عقب الغارات الأردنية.. سوريا تغلق منفذ نصيب الحدودي وتوقف حركة المسافرين والتجارة

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، فجر اليوم الثلاثاء، إغلاق منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، على خلفية التطورات الميدانية في محافظة درعا، في خطوة تشمل تعليق حركة المسافرين والتبادل التجاري في الاتجاهين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن قرار الإغلاق يسري يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن تعليق الحركة عبر المنفذ يأتي في ضوء الظروف الراهنة، وحرصًا على سلامة المسافرين والعاملين.

وأكدت الهيئة استمرار متابعة التطورات الميدانية في محافظة درعا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

ويأتي القرار وسط تصاعد التوترات في جنوب سوريا، في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة الحدودية، وما تفرضه من تدابير احترازية على حركة العبور بين سوريا والأردن.