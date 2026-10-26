سوريا.. مقتل 3 أشخاص في انفجار مجهول لسيارة على طريق دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الإثنين، بوقوع انفجار داخل سيارة على الطريق الدولية بين دمشق وحمص، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

تفاصيل الحادث في منطقة القسطل

ونقلت "سانا" عن مصدر لم تسمّه أن "انفجاراً وقع داخل سيارة على طريق دمشق - حمص في منطقة القسطل... ما أسفر عن وقوع ضحايا"، فيما أكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس مقتل ثلاثة أشخاص جراء الانفجار.

فرق الإسعاف تباشر مهامها والتحقيق جارٍ

وأضافت الوكالة أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث، وعملت على نقل جثث الضحايا"، مشيرة إلى أن "الجهات المعنية باشرت إجراءاتها للكشف على المكان والتحقق من طبيعة الانفجار وأسبابه"، في وقت لم تتضح فيه على الفور أسباب الانفجار.