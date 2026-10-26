قرار عاجل في محاكمة 8 متهمين بخلية القروض الإرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 476 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بتمرير المكالمات الدولية وإنشاء تطبيق للقروض، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من أبريل من عام 2022 وحتى نوفمبر 2022، المتهمين ارتكبوا سلوكا بقصد الأضرار بالأموال بأن أنشأوا تطبيقات لإقراض الأموال للمواطنين خارج السوق المصرفي، كما قاموا بتمرير المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين مرروا المكالمات التليفونية الدولية دون ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحازوا أجهزة اتصالات لا سلكية دون الحصول على تصريح بذلك بان حازوا أجهزة "سيم بوكس"، اللاسلكية لاستخدامها في تمرير المكالمات الدولية.