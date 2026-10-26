الفاتيكان: رحلة البابا ليو الرابع عشر إلى أوروجواي والأرجنتين وبيرو ستتم في موعدها

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر سيسافر إلى أوروجواي وبيرو والأرجنتين في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية.

وقال بابا الفاتيكان – في بيان صادر اليوم - "يسعدني أن أعود إلى القارة التي عشت فيها لحظات كثيرة من حياتي. أتمنى أن تكون هذه الزيارة فرصة لنفتح قلوبنا لبعضنا البعض ".

وأكد لويجي كاربون الطبيب الشخصي للبابا أن تعافي بابا الفاتيكان بعد العملية الجراحية يسير على نحو جيد، وأن أحدث الفحوصات الطبية تؤكد صحته الجيدة .

وأشار إلى أنه بناء على حالته الصحية الحالية والفحوصات التي أجريت له، فلا توجد أي موانع تمنعه من القيام برحلته القادمة إلى أمريكا اللاتينية كما هو مخطط لها.