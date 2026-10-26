طرح البوستر الرسمي لفيلم «كريبتو» لـ حمدي الميرغني وأوس أوس

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "كريبتو" عن البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور السينما بمصر والوطن العربي يوم 19 نوفمبر.

ويظهر البوستر بطلي العمل حمدي الميرغني وأوس أوس في موقف لا يُحسدان عليه، محاصَرَين بالأسلحة من كل جانب، بينما يقف خلفهما باقي أبطال الفيلم، في مشهد يوحي بأن رحلتهما ستكون محفوفة بالمخاطر والمفارقات الكوميدية، وسط خلفية طبيعية وطابع بصري مميز.



فيلم كريبتو

يقوم ببطولة الفيلم حمدي الميرغني، محمد أسامة "أوس أوس"، باسم سمرة، بيومي فؤاد، محمد محمود، محمد لطفي، شريف حسني، ناجي شحاتة، وبسنت أبو باشا.

كان صناع الفيلم قد طرحوا قبل أيام الإعلان الرسمي للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق ملايين المشاهدات في وقت قصير، مما يعكس الترقب الجماهيري الكبير للفيلم.

وتدور أحداث "كريبتو" حول زعيم مافيا يتعرض لإصابة خطيرة تدفعه إلى التفكير في ابنيه اللذين تركهما في مصر قبل ثلاثين عامًا، فيقرر استدعاءهما بعد غياب طويل.

ويعيش الشقيقان أحمد وكريم حياة بسيطة؛ إذ يعمل الأول مصففًا لشعر السيدات، بينما يحاول الثاني كسب رزقه من السرقة دون أن ينجح في إتقانها.

وحين تصل إليهما أخبار والدهما، يظنان أن الفرصة قد سنحت أخيرًا لتغيير حياتهما والخلاص من الفقر، لكن رحلتهما تقودهما إلى عالم لم يتخيلا يومًا أن يكونا جزءًا منه، لتبدأ سلسلة من المطاردات والمفاجآت والمواقف الطريفة.

يُذكر أن الفيلم من قصة الكاتب الراحل أحمد عبدالله، سيناريو وحوار عمرو تيام، ومهاب حسين، إخراج سلطان مجدلي.

فيما وضع الموسيقى التصويرية خالد الجابري، وتولى عمرو عاكف عمل المونتاج.