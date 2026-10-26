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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل عرضها في موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يطرح بوستر مسرحية «السادة الأعضاء» لـ أكرم حسني

مسرحية السادة الأعضاء
مسرحية السادة الأعضاء
تقى الجيزاوي

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، البوستر الدعائي لمسرحية «السادة الأعضاء»، من بطولة الفنان أكرم حسني بمشاركة مجموعة من الفنانين، ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي عروض المسرحية، التي يشارك في بطولتها إلى جانب أكرم حسني كل من بيومي فؤاد، وآية سماحة، ودنيا سامي، وإسماعيل فرغلي، ووليد عبدالغني، وعدد آخر من الفنانين.

وروّج تركي آل الشيخ للعمل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا مواعيد العرض وأسماء عدد من أبطاله، ومشيرًا إلى تقديم المسرحية في إطار كوميدي.

أحداث «السادة الأعضاء»

وتدور أحداث «السادة الأعضاء» حول شخصية «الكحلاوي»، الذي يخوض تجربة علمية تتحول خلالها صراعاته النفسية إلى شخصيات حقيقية، لتبدأ سلسلة من المواجهات بينه وبين جوانب مختلفة من شخصيته، في رحلة يحاول خلالها التغلب على صراعاته الداخلية، ومواجهة نفسه باعتبارها الخصم الأصعب.

المستشار تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مسرحية «السادة الأعضاء» فعاليات موسم الرياض

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