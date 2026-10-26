قصف مدفعي وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتفجير كبير في زوطر الشرقية

تواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث تعرضت منطقة الصوان عند أطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي متقطع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصوري في قضاء صور.

وفي حادث منفصل، أُصيب شخص بجروح جراء انفجار جسم مشبوه عند مفرق ديركيفا، أثناء قيامه بجمع الخردة في المكان.

وفي سياق الاعتداءات، نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا كبيرًا على دفعتين في حي الرويس ببلدة زوطر الشرقية، بعدما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلتين على أحد المنازل الواقعة بين بلدتي شوكين وميفدون، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة القنطرة في منطقة وادي السلوقي بقضاء مرجعيون.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاستهدافات التي تطال المناطق السكنية والأراضى الزراعية، وما يرافقها من مخاطر على سلامة المدنيين، ولا سيما مع وجود مخلّفات قد تنفجر أثناء أعمال جمع الخردة أو التنقل في المناطق المستهدفة.