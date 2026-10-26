قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفل الكرة الذهبية.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026
برلمانية: استدامة مشروعات المياه تبدأ من إدارة ذكية للموارد.. والتصنيع المحلي يحمي حق الأجيال القادمة
بيراميدز يحصد جوائز حفل The Best.. هاني سعيد والشيبي وزيكو الأفضل
هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل
نادين خان: والدي محمد خان كان بيقدم الستات في أفلامه كشخصيات قوية ومؤثرة
أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب
العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة
الأمم المتحدة: الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عالميا
عاطف سالم: نتنياهو يستند لدعم حلفائه الدينيين وترامب في مواجهة المنافسة الانتخابية
وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر
ترامب يعلن مكافأة مليون دولار لمن يبلغ عن هذا الأمر في الولايات المتحدة
السقطي: مراجعة هياكل الأجور قد تراعي اختلاف تكاليف المعيشة وتدعم جذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وسط انقسامات داخلية.. عاطف سالم: انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة اختبار صعب لنتنياهو

الكنيست
الكنيست
رنا عبد الرحمن

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن انتخابات الكنيست الإسرائيلي تأتي في ظل حالة من الانقسام السياسي الحاد داخل إسرائيل، بالتزامن مع تداعيات أحداث السابع من أكتوبر والأزمات التي شهدتها البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن المنافسة الانتخابية تشهد تعددًا في القوائم والأحزاب المشاركة، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه لا يعتمد على استطلاعات الرأي في تقييم فرص الأحزاب، نظرًا لما يراه من عدم وضوح المؤشرات التي تقدمها.

38 قائمة تتنافس في انتخابات الكنيست

وأشار سفير مصر السابق لدى إسرائيل إلى أن الانتخابات تشهد مشاركة 38 قائمة انتخابية، تضم أحزابًا منفردة وتحالفات سياسية، من بينها قوى يمينية متطرفة، مثل حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة إتمار بن غفير، وحزب «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزب «نوعم».

وفي المقابل، تضم قائمة القوى المنافسة لنتنياهو أحزابًا وشخصيات سياسية بارزة، من بينها حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، وحزب «الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، وحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، في ظل مساعٍ لإعادة تشكيل الخريطة السياسية داخل الكنيست.

ولفت سالم إلى مشاركة الأحزاب العربية من خلال قائمتين، إحداهما تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، بينما تتمثل القائمة الثانية في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وأضاف أن عددًا من الأحزاب خرج من المنافسة، من بينها حزب بيني جانتس، وقائمة «لكلنا مكان» العربية اليهودية، وحزب «الوحدة» برئاسة جلعاد إردان، وهو ما يضيف مزيدًا من التغيرات إلى المشهد الانتخابي.

نتنياهو يحتفظ بقاعدة مؤيدين رغم الأزمات

وفي تقييمه لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال سالم إن الأخير لا يزال يتمتع بقاعدة مؤيدين قوية، مستفيدًا من تماسك ائتلافه السياسي، فضلًا عن الدعم الذي يحظى به من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطاعات من المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح أن نتنياهو يمتلك قدرة على استثمار الخلافات والانقسامات الداخلية لصالحه، والتعامل مع الأزمات بما يخدم استمراره السياسي، رغم الضغوط التي تواجه حكومته.

وأشار إلى أن عدم الاستقرار يمثل سمة بارزة في الحياة السياسية الإسرائيلية منذ عام 1948، مستشهدًا بأن ست حكومات فقط من أصل 37 حكومة استكملت فترتها، وفقًا للأرقام التي عرضها، فيما بلغ متوسط عمر الحكومة نحو عام وتسعة أشهر.

تداعيات 7 أكتوبر والعزلة الدولية في صدارة المشهد

ووصف سفير مصر السابق لدى إسرائيل الانتخابات المرتقبة بأنها من المحطات المهمة في تاريخ البلاد، في ضوء ما خلفته أحداث السابع من أكتوبر من تداعيات سياسية وأمنية، إلى جانب الأزمات الداخلية والضغوط الدولية التي تواجهها إسرائيل.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وما يرتبط بها من تداعيات دولية، تزيد من تعقيد المشهد، معتبرًا أن استمرار الأزمات والانقسامات يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاستقرار السياسي داخل البلاد.

سالم يكشف أبرز القواسم المشتركة بين الأحزاب الإسرائيلية

وفي سياق متصل، قال سالم إن هناك مجموعة من المواقف المشتركة بين الأطراف المشاركة في الانتخابات بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة، رغم اختلافاتها السياسية، وحدد سبع نقاط رئيسية يرى أنها تمثل قواسم مشتركة بينها.

وأوضح أن هذه النقاط تشمل تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء وجود حركة حماس، ومنع ظهور حركات مسلحة في قطاع غزة، ورفض أن تقود التسوية إلى مسار دبلوماسي يفضي إلى حل الدولتين، فضلًا عن إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والاحتفاظ بالمناطق العازلة، ومحاكمة قيادات حماس أمام محاكم عسكرية.

وأكد أن هذه الملفات تظل حاضرة في حسابات القوى السياسية الإسرائيلية، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه فرص التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل قطاع غزة وشكل الحل النهائي للصراع.

اسرائيل الكنيست انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد