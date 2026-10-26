أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، إن الشركات تستعد لفتح الشرائح السعرية اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل، تمهيدًا لإجراء زيادات سعرية قد تصل إلى 12%.

زيادة أسعار سجائر تارجت وتايم

وأضاف إمبابي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن أسعار سجائر «تارجت» ارتفعت من 47 جنيهًا إلى 48 جنيهًا للعبوة، بينما زاد سعر سجائر «تايم» من 57 جنيهًا إلى 58 جنيهًا.

موعد فتح الشرائح السعرية للسجائر

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الشركات تستعد لفتح الشرائح السعرية اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل، بما يمهد لزيادات سعرية محتملة خلال الفترة المقبلة.

نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار السجائر

وأشار إمبابي إلى أن الزيادات السعرية قد تصل إلى 12%، بالتزامن مع استعداد الشركات لفتح الشرائح السعرية، وسط ترقب لتطورات أسعار السجائر في السوق المحلية.