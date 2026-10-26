ميس حمدان: مهرجان الجونة مش مجرد سجادة حمراء وبستمتع بوجودي فيه

أكدت الفنانة ميس حمدان أن مهرجان الجونة السينمائي يزداد جمالًا عامًا بعد عام، مشيرة إلى أنها تحرص على الاستفادة من فعالياته المتنوعة والاستمتاع بكل تفاصيله.

وقالت ميس حمدان، في لقاء مع كاميرا موقع «صدى البلد»: «بصراحة مهرجان الجونة سنة عن سنة بيبقى أجمل بالنسبة لي، وأنا بستمتع جدًا بوجودي فيه وبحاول أستغل فترة المهرجان قدر المستطاع».

وأضافت: «بحب أشارك في فعاليات المهرجان المختلفة، بداية من السير على السجادة الحمراء وارتداء الفساتين، وحتى حضور الندوات والـPanel Discussions والـTalks والـWorkshops، بالإضافة إلى مشاهدة أكبر عدد ممكن من الأفلام، سواء الطويلة أو القصيرة».

وتابعت: «بحب أمشي من المهرجان وأنا أخدت التجربة كاملة، وأكون عشت كل تفاصيله ودوقت طعم كل حاجة فيه، لأن المهرجان بالنسبة لي مش مجرد سجادة حمراء، لكنه تجربة فنية وثقافية متكاملة».

وعن أبرز ما لفت انتباهها خلال فعاليات المهرجان، قالت ميس حمدان: «أكتر حاجة عجبتني كانت الندوة اللي جمعت بين الفنانة منى زكي والمخرج محمد ياسين، وكانت صادقة جدًا وقالت كلام أنا كنت حابة أسمعه من فنانة ناجحة؛ أعرف بتفكر إزاي، وبتحضّر لشغلها إزاي، وإيه اللي بيدور في دماغها، وإيه مخاوفها».

واختتمت: «الندوة كانت حاجة جميلة جدًا بالنسبة لي، واستمتعت بيها وبالصدق الموجود في الكلام والنقاش».

أعمال ميس حمدان

وكان أحدث أعمال ميس حمدان، هو مشاركتها في المسلسل الإذاعي السر في البيت، العام الماضي، كما شاركت قبله في بطولة فيلم السيستم مع الفنان أحمد الفيشاوي.

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.