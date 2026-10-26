رشيد مشهراوي: صاحب الأرض عبر عن الحرب على غزة وأداء إياد ومنة رائع

كشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن رايه فى مسلسل “صحاب الأرض” الذى عرض فى رمضان الماضي ووثق الى الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر.

وقال رشيد مشهراوي فى تصريح خاص لصدى البلد : شاهدت أجزاء كثيرة من مسلسل “صحاب الأرض” الذى وثق الى الحرب على غزة ويعد من الأعمال المهمة التى قدمت القضية الفلسطينية بصورة واقعية.

وأضاف رشيد مشهراوي : اعجبني آداء كل من منة شلبي وإياد نصار حيث قدما أدوارا مميزة ولمست مشاعر واحاسيس الجمهور والأهم من ذلك أننا نحتاج الى مزيد من الأعمال التى توثق للقضية الفلسطينية وتحديدا الحرب على غزة.

رشيد مشهراوي : تغيرت رؤيتي بعد الحرب على غزة

من ناحية أخرى كشف المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن تغير رؤيته السينمائية والإنسانية بعد الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن ما قبل الحرب يختلف تمامًا عما بعدها، وأنه لم يعد مستعدًا لقضاء سنوات جديدة في محاولة إثبات إنسانية الفلسطينيين أمام عالم فشل، بحسب تعبيره، في إثبات إنسانيته لهم.

وقال مشهراوي، خلال لقاء على هامش الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، إنه يشارك في فيلم «المواطن أسامة» بصفته منتجًا ومشرفًا فنيًا، موضحًا أن الفيلم من إخراج أحمد حسونة، ويمثل فلسطين حاليًا في المنافسة على جوائز الأوسكار، كما دخل القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الأوروبية.

وأضاف أن الفيلم عُرض بالفعل في مهرجان فينيسيا، وشارك في أكثر من 50 مهرجانًا سينمائيًا، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن مجموعة من الأعمال التي يجري إنتاجها في فلسطين وقطاع غزة، وتُعرض في أنحاء مختلفة من العالم.