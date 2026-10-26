من المهرجانات الدولية للقاهرة السينمائي.. « ورشة» يطرح حكايته المثيرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 47 اختيار فيلم ورشة للمخرج ناديم ثابت للمشاركة في المسابقة الرسمية هذا العام .

الفيلم يمزج بين أجواء الرعب والتشويق والقضايا الاجتماعية والتاريخية، في معالجة سينمائية تسلط الضوء على آثار الصراعات القديمة وانعكاساتها على العلاقات الإنسانية في الحاضر.

وتدور أحداث الفيلم حول طارق، وهو شاب سوري انشق عن الجيش، يحصل على فرصة للعمل في موقع بناء داخل غابة بالقرب من إحدى القرى اللبنانية. ومع بداية عمله، تتصاعد التوترات بين العمال السوريين وسكان القرية، في ظل ذكريات تاريخية مؤلمة مرتبطة بفترة الوجود العسكري السوري في لبنان خلال تسعينيات القرن الماضي.

ومع تطور الأحداث، تتحول أجواء العمل إلى سلسلة من الوقائع الغامضة والمخيفة، بعدما يبدأ العمال في مواجهة أحداث غير مألوفة داخل مبنى قديم يتولون ترميمه، فيما يرى طارق طيف امرأة غامضة يُعتقد أنها قُتلت على يد جندي سوري خلال تلك الفترة، لتتشابك أحداث الرعب مع جراح الماضي والصراعات التي لم تُحسم بعد.

فريق العمل وأبطال الفيلم

الفيلم من إخراج نديم تابت، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أنطوان واكد وجمال بلماحي، ومن بطولة زياد جلاد ومارلين نعمان ومو لطوف وزياد صيبع.

حظي الفيلم باهتمام على مستوى المهرجانات السينمائية، إذ حصل على جائزتين ضمن برنامج «Final Cut» في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.