صابرين تكشف كواليس جديدة عن مسلسل أم كلثوم: أجري 75 ألف جنيه ومديحة يسري كانت ستكمل الشخصية

كشفت الفنانة صابرين عن كواليس جديدة تتعلق بمسلسل «أم كلثوم»، الذي عُرض عام 1999، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وقالت صابرين في تصريحات تليفزيونية إن الفنانتين نبيلة عبيد وإلهام شاهين كانتا من بين المرشحات لتجسيد شخصية كوكب الشرق، قبل أن يقع الاختيار عليها لتقديم العمل.

وأضافت أن المسلسل كان من المقرر أن يُقدَّم على جزأين، على أن تجسد الفنانة الراحلة مديحة يسري شخصية أم كلثوم في أواخر عمرها، إلا أن المخرجة إنعام محمد علي أجرت تعديلات على خطة العمل، وأسندت إليها بطولة المسلسل بالكامل.

وتابعت صابرين أنها حصلت عن المسلسل على أجر بلغ 75 ألف جنيه، بعد خصم الضرائب والرسوم، في حين وصلت تكلفة الملابس التي اشترتها لتجسيد الشخصية إلى 200 ألف جنيه آنذاك.

واختتمت صابرين حديثها بالتأكيد على أن مشاركتها في مسلسل «أم كلثوم» كانت بدافع وطني، قائلة: «عملت مسلسل أم كلثوم بحس وطني، فهي الهرم الرابع».