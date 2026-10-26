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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرقة القاهرة للعرائس تشارك بـ"كلمة مرور" في مهرجان الطفل العربي

كلمة مرور
كلمة مرور
أحمد البهى

يشارك البيت الفني للمسرح، برئاسة النجم إيهاب فهمي، من خلال فرقة القاهرة للعرائس، بالعرض المسرحي (كلمة مرور)، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، دورة الفنان الكبير سمير غانم.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تفاصيل برنامج الدورة الرابعة، متضمنًا مواعيد العروض المسرحية والأنشطة المصاحبة.

ومن المقرر تقديم العرض (كلمة مرور) يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ضمن فعاليات المهرجان.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للحضور الدولي للعرض، الذي شارك عبر الإنترنت في فعاليات مهرجان مسرح الدمي الدولي للأطفال(إنترليالكا 2026) بأوكرانيا، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، حيث حصد العرض شهادة تقدير من إدارة المهرجان، تقديرًا لمستواه الفني والفكري، وجهود فريق العمل والقائمين عليه.

يذكر ان العرض (كلمة مرور) من إنتاج البيت الفني للمسرح فرقة القاهرة للعرائس، لعام 2026، ويضم في بطولة الأداء الصوتي والتمثيل الفنانين حمزة العيلي، ومحمد أبو داود، وعلاء زينهم، وسمر علام، بمشاركة نخبة من فناني مسرح القاهرة للعرائس في الأداء وتحريك العرائس.

والعرض من تأليف محمد زناتي، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وديكور إنجي زكي، وتصميم عرائس رؤوف كمال، وإضاءة عز حلمي، واستعراضات شريف راضي، وإخراج إذاعي عمرو عبده دياب، ومساعد مخرج محمد حسني، ومخرج منفذ الدكتور أمير عبد المسيح، وإخراج سحر منصور.

وزارة الثقافة وقطاع المسرح البيت الفني للمسرح إيهاب فهمي فرقة القاهرة للعرائس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

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