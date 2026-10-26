إسرائيل تعلن اغتيال عنصر في الاستخبارات العسكرية وقائد في الهندسة بحركة حماس

أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي والمتحدث باسم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنهما اغتالا، يوم السبت، محمد حلاوة، الذي وصفاه بأنه عنصر في الاستخبارات العسكرية وقائد في الهندسة بالجناح العسكري لحركة حماس.

اسرائيل تعلن اغتيال عنصر في الاستخبارات العسكرية وقائد في الهندسة بحماس



وأوضح البيان حسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أن حلاوة اغتيل في غارة جوية استهدفت منطقة مدينة غزة، فيما اغتيل في غارة أخرى بقطاع غزة أحمد زاهر فؤاد أبو عودة، الذي وصفه البيان بأنه قائد في الهندسة بالجناح العسكري لحركة حماس.