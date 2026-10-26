قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من الطرق الصوفية لتعزيز الدعم الأزهري للسودان
رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم
السعودية تؤكد أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة
بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي
488 عائلة متضررة من عدوان الاحتلال المتواصل على الخليل
مجلس النواب يوافق على المساندة العسكرية للدفاع عن السعودية
سفارة فلسطين بالقاهرة تبحث مع الأونروا تعزيز التعاون المشترك
صراع بين الأهلي والزمالك على كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل وحسابات التصنيف
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين
اكتمال النصاب القانوني لـ الجمعية العمومية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
وزارة الخارجية السعودية تكشف عن أهداف زيارة وزير الدفاع بالمملكة لإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عالم بمستقبل أفضل.. مؤتمر «دبلوماسية العلوم النووية» يواصل فعالياته

خلال الفعالية
خلال الفعالية
وفاء نور الدين

يواصل المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية و مؤسسة ألكسندر فون هومبولت العالمية وأكاديمية الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD Kairo Akademie) فعالياته لليوم الثاني تحت شعار "دبلوماسية العلوم النووية: قيادة العالم من أجل مستقبل أفضل" (Nuclear Science Diplomacy - Humboldt Kolleg, Cairo 2026). 

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ دور الدبلوماسية العلمية، وتعزيز سبل التعاون الدولي في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر محاضرة من  الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق حول الوضع الحالي للبرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء: التحديات ومجالات التعاون المحتملة، كما شهد محاضرة من المستشار محمد جمال الغيطاني نائب مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي، وزارة الخارجية المصرية.

وقد أكد  الدكتور/ نادر عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية ونائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، بأن الهيئة تسعى دائماً لتعظيم الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في قطاعات الصحة والزراعة والبحث العلمي، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مثالية لمد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بين العلماء المصريين والخبرات الدولية المتميزة.

من جهته، أعرب الدكتور إباء الحصري، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية بمركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية ورئيس المؤتمر، عن سعادته البالغة بانطلاق فعاليات الحدث وبحضور الشركاء الدوليين والمحليين، موضحاً أن اختيار موضوع "دبلوماسية العلوم النووية" ينطلق من الإيمان بدور العلم كجسر رئيسي للتقارب الدبلوماسي بين الشعوب، وباعثاً حقيقياً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة باستخدامات الطاقة الذرية السلمية.

وأوضح أن المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات منها استخدام التقنيات الحديثة للبحث عن تراثنا الثقافي والحفاظ عليه، التعاون الدولي في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، الكيمياء النووية: من فصل النظائر المشعة إلى التطبيقات الصيدلانية الإشعاعية، التشخيص والعلاج المشترك بالمواد الصيدلانية الإشعاعية، الفيزياء النووية والتطبيقية، دور دبلوماسية العلوم النووية في السياسة الخارجية المصرية وإدارة النفايات النووية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى جانب حضور دبلوماسي رفيع المستوى لتعزيز أواصر التعاون المشترك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومختلف المؤسسات والبعثات الدولية لدعم أبحاث وتطبيقات الطاقة السلمية،  حيث حضر المؤتمر كل من من د. ميلاني مولتمان، نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة، ود. دومينيكو دي مارتينيس، الملحق العلمي بسفارة إيطاليا في القاهرة، إلى جانب الخبيرة الدولية د. فيبكي باخمان،.

وأشار إلى أن جدول الأعمال يزخر بجلسات حوارية وورش عمل تم تصميمها خصيصاً لدعم وبناء قدرات الباحثين الشباب تحت مظلة التعاون المشترك بين هيئة الطاقة الذرية والجهات الألمانية والدولية الداعمة.

دبلوماسية العلوم النووية هيئة المحطات النووية هيئة الطاقة الذرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

ترشيحاتنا

نبيل فهمي

نبيل فهمي: الحوار السوداني يجب أن يحترم الدولة السودانية وسيادتها ومؤسساتها

المستشار محمد شيرين فهمي

«ناموا على الأرض وأطلق الأعيرة تباعا».. شيرين فهمي يكشف كواليس «مذبحة رفح» وإعدام عادل حبارة

ارشيفية

الخارجية السعودية: زيارة طهران تستهدف خفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات العسكرية

بالصور

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد