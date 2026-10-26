عالم بمستقبل أفضل.. مؤتمر «دبلوماسية العلوم النووية» يواصل فعالياته

يواصل المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية و مؤسسة ألكسندر فون هومبولت العالمية وأكاديمية الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD Kairo Akademie) فعالياته لليوم الثاني تحت شعار "دبلوماسية العلوم النووية: قيادة العالم من أجل مستقبل أفضل" (Nuclear Science Diplomacy - Humboldt Kolleg, Cairo 2026).

ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ دور الدبلوماسية العلمية، وتعزيز سبل التعاون الدولي في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر محاضرة من الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق حول الوضع الحالي للبرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء: التحديات ومجالات التعاون المحتملة، كما شهد محاضرة من المستشار محمد جمال الغيطاني نائب مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي، وزارة الخارجية المصرية.

وقد أكد الدكتور/ نادر عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية ونائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، بأن الهيئة تسعى دائماً لتعظيم الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في قطاعات الصحة والزراعة والبحث العلمي، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مثالية لمد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بين العلماء المصريين والخبرات الدولية المتميزة.

من جهته، أعرب الدكتور إباء الحصري، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الصيدلية بمركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية ورئيس المؤتمر، عن سعادته البالغة بانطلاق فعاليات الحدث وبحضور الشركاء الدوليين والمحليين، موضحاً أن اختيار موضوع "دبلوماسية العلوم النووية" ينطلق من الإيمان بدور العلم كجسر رئيسي للتقارب الدبلوماسي بين الشعوب، وباعثاً حقيقياً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة باستخدامات الطاقة الذرية السلمية.

وأوضح أن المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات منها استخدام التقنيات الحديثة للبحث عن تراثنا الثقافي والحفاظ عليه، التعاون الدولي في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، الكيمياء النووية: من فصل النظائر المشعة إلى التطبيقات الصيدلانية الإشعاعية، التشخيص والعلاج المشترك بالمواد الصيدلانية الإشعاعية، الفيزياء النووية والتطبيقية، دور دبلوماسية العلوم النووية في السياسة الخارجية المصرية وإدارة النفايات النووية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى جانب حضور دبلوماسي رفيع المستوى لتعزيز أواصر التعاون المشترك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومختلف المؤسسات والبعثات الدولية لدعم أبحاث وتطبيقات الطاقة السلمية، حيث حضر المؤتمر كل من من د. ميلاني مولتمان، نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة، ود. دومينيكو دي مارتينيس، الملحق العلمي بسفارة إيطاليا في القاهرة، إلى جانب الخبيرة الدولية د. فيبكي باخمان،.

وأشار إلى أن جدول الأعمال يزخر بجلسات حوارية وورش عمل تم تصميمها خصيصاً لدعم وبناء قدرات الباحثين الشباب تحت مظلة التعاون المشترك بين هيئة الطاقة الذرية والجهات الألمانية والدولية الداعمة.