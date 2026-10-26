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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برشاقة ملفتة.. مي عز الدين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عز الدين
مي عز الدين
هاجر هانئ

حرصت الفنانة مي عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عز الدين 

تألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت باللون النبيتي مع بنطلون جينز فاتح اللون مما كشف عن رشاقتها الملفتة.

أنتعلت مي عز الدين حذاء رياضي باللون الابيض، تزينت ببعض المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عز الدين على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

مي عز الدين إطلالة مي عز الدين صور مي عز الدين إطلالات مي عز الدين

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