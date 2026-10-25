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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسنت شوقي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بسنت شوقي
بسنت شوقي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة بسنت شوقي 

تألقت بسنت شوقي في الصور بإطلالة راقية جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البني الذي يتصدر أحدث صيحات موضة 2026.

تميز فستان بسنت شوقي بأنه مصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي الذي كشف عن ذوقها الراقي وقوامها الرشيق.

أنتعلت بسنت شوقي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت بسنت شوقي بشعرها المرفوع فهو من أبرز صيحات 2026، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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