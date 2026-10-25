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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

المعهد القومي للتغذية يوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون.. نصائح للحفاظ على فوائده

زيت الزيتون
زيت الزيتون
ريهام قدري

كشف المعهد القومي للتغذية عن الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز في إعداد الطعام، للاستفادة من قيمته الغذائية ومركباته المفيدة، مع الحفاظ على نكهته المميزة قدر الإمكان.

وأوضح المعهد أن زيت الزيتون البكر الممتاز يُعد من الخيارات الصحية التي يمكن إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، لكن طريقة استخدامه تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على خصائصه الغذائية.

أفضل طريقة لاستخدام زيت الزيتون

بحسب نصيحة المعهد القومي للتغذية، يُفضل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز على البارد، من خلال إضافته إلى أطباق السلطة، أو رشه على الطعام بعد الانتهاء من طهيه، للمحافظة على نكهته ومركباته المفيدة، ومنها مضادات الأكسدة.

كما يمكن استخدامه في الطهي الخفيف على درجات حرارة منخفضة إلى متوسطة، مع تجنب تعريضه لحرارة مرتفعة جدًا أو تركه حتى يصل إلى مرحلة التدخين.

هل يفقد زيت الزيتون فوائده عند التسخين؟

تؤثر الحرارة المرتفعة ومدة الطهي في بعض المركبات الحساسة للحرارة الموجودة في زيت الزيتون، وقد تؤدي إلى تراجع جزء من مضادات الأكسدة، لكن ذلك لا يعني أن الزيت يفقد جميع فوائده بمجرد تسخينه.

ويمكن استخدام زيت الزيتون في الطهي اليومي بصورة مناسبة، مع مراعاة درجة الحرارة وعدم الإفراط في تسخينه، واختيار طريقة الطهي التي تتناسب مع نوع الطعام.

نصائح للاستفادة من زيت الزيتون في نظامك الغذائي

للاستفادة من زيت الزيتون ضمن نظام غذائي صحي، يمكن اتباع النصائح التالية:

  • إضافته إلى السلطات والخضراوات الطازجة.
  • استخدامه بكمية معتدلة بدلًا من الدهون الأقل ملاءمة للنظام الغذائي.
  • رشه على الطعام بعد الطهي لإبراز النكهة.
  • تجنب تسخينه حتى تصاعد الدخان.
  • حفظه في عبوة محكمة الإغلاق، بعيدًا عن الضوء والحرارة للحفاظ على جودته.

وفي النهاية، تظل جودة الطعام وطريقة تحضيره وكميات الدهون المستخدمة من العوامل المهمة للحفاظ على نظام غذائي متوازن، فاختياراتنا اليومية البسيطة يمكن أن تسهم في دعم صحتنا على المدى الطويل.

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