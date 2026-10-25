الأوقاف تطلق 2028 قافلة دعوية بالمدارس لتعريف الطلاب بدور التعليم في بناء المجتمع

تطلق وزارة الأوقاف 2028 قافلة دعوية بالمدارس في عدد من المديريات، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تحت عنوان «أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمع»، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفي إطار مبادرة «صحح مفاهيمك»، بهدف تعزيز وعي الطلاب بقيمة العلم ودوره في بناء الإنسان والمجتمع والوطن.

قوافل دعوية لترسيخ قيم العلم والانضباط

وتأتي القوافل الدعوية ضمن الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تنفذها وزارة الأوقاف، في إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتطرف اللاديني الذي يتجلى في تراجع القيم والأخلاق، بما يسهم في تعزيز منظومة القيم داخل المجتمع.

وتستهدف القوافل ترسيخ قيم العلم والانضباط والأخلاق القويمة في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية طلب العلم في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم، إلى جانب تعزيز إدراكهم لمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

كما تسعى المبادرة إلى الإسهام في بناء الشخصية المصرية على أسس دينية راسخة، وتعزيز القيم الإيجابية لدى النشء، بما يدعم دور المؤسسات التعليمية والدعوية في إعداد أجيال واعية قادرة على المشاركة في بناء المجتمع وصناعة الحضارة.