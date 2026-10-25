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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: روح الفانلة الحمراء غابت..ولاعبون بالأهلي مهددون بالاستبعاد

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق أداء لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالروح والشخصية المعتادتين، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى الجماهير وإدارة النادي.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك لحظات داخل المباريات تتطلب تدخل اللاعبين وإظهار شخصيتهم، مضيفًا: «اللي شايفه من لاعيبة الأهلي في الملعب قدام القناة ده شبع، والأهلي نادي مشهور بروح الفانلة».

وأضاف: «كل لاعيبة الأهلي صحابي وإخواتي، بس اللي حصل ده حالة خمول، الفرق الكبيرة ليها هيبة، لما ينزل التيشيرت الأحمر جوه الملعب فيه حاجة بتحصل».

وتابع فايق انتقاداته لأداء الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين مطالبون برد الفعل داخل الملعب، قائلًا: «مينفعش يبقى فيه فعل من المنافس ومفيش رد فعل منك»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان سببًا في غضب جماهير الأهلي وإدارته.

وشدد الإعلامي على أن الفترة المقبلة قد تشهد استبعاد لاعبين آخرين من حسابات الفريق، حال عدم تحسن مستواهم وبذلهم مجهودًا أكبر داخل الملعب، مؤكدًا: «لسه فيه ناس تانية هيتم استبعادها لو مشدوش حيلهم في الملعب، محدش ضامن مكانه».

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على الفريق الأوغندي، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة مشواره في البطولة القارية، التي ينافس على لقبها خلال الموسم الجاري.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، وتأكيد أفضلية الأهلي، خاصة بعد الفوز في مباراة الذهاب خارج الديار.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد هويما في أوغندا، ليضع الفريق قدمًا في الدور المقبل قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل قناة الأهلي المباراة، وفقًا للمعلومات الواردة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى حسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

لاعبي النادي الأهلي النادي الأهلي كيتارا الأوغندي لمواجهة كيتارا الأوغندي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موعد مباراة الأهلي وكيتارا

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