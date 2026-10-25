بن شرقي: لا توجد مباراة سهلة.. والأهلي جاهز لحسم التأهل أمام كيتارا

أكد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة كيتارا الأوغندي، مشددًا على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والعمل الجماعي من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

وقال بن شرقي، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الفريق يركز خلال التدريبات على تنفيذ تعليمات المدير الفني حسين عموتة، ودراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس، من أجل تحديد أسلوب اللعب المناسب والسيطرة على مجريات المباراة وتحقيق الفوز.

وأضاف لاعب الأهلي أن الجهاز الفني يعتمد على عرض الفيديوهات وتقديم التعليمات الفنية للاعبين، بهدف مساعدتهم على تنفيذ المطلوب داخل الملعب، والوصول إلى أفضل مستوى ممكن خلال المواجهة.

وتحدث بن شرقي عن فريق كيتارا، مؤكدًا أنه فريق منظم ويقدم كرة قدم جيدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاك الأهلي مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الهدف المنشود.

وأوضح أن الفوز لا يتحقق بمجهود لاعب واحد، بل يحتاج إلى تكاتف جميع اللاعبين والجهاز الفني، مع الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز طوال المباراة، معربًا عن أمله في نجاح الفريق في حسم المواجهة والتأهل.

واختتم بن شرقي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يستعد لكل مباراة بالجدية المطلوبة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مباريات سهلة، وأن لكل مواجهة أهميتها الخاصة، وهو ما يدفع الفريق إلى التحضير الجيد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بنجاح.